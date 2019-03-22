На Бурштынском водохранилище ищут утопленного рыбака

15 марта поступило сообщение о вероятном утопления гражданина 1952 г., житель с. Клузов Тисменицкого района, с которым потеряна связь во время пребывания на рыбалке на канале Орловского водохранилища. Работниками полиции на берегу водоема обнаружены вещи, принадлежащие пропавшей лицу.

По состоянию на 20 марта, водолазами Галицкой РВС обследовано 4000 м. кв. и протраленно 12 км дна канала Бурштынского водохранилища, личность предполагаемого утопленника не обнаружено.

Вчера, 21 марта, спасатели продолжили поиски. На лодке обследовано около 16 км плеса канала и с помощью квадрокоптера обследовано около 4 км прибрежной территории Орловского водохранилища со стороны с. Коростовичи, личность предполагаемого утопленника не обнаружено.

Сегодня продолжаются поисковые работы.

Напомним, в городе Херсон, на реке Кошевая перевернулся катер в котором находились три человека, одному удалось спастись, двух мужчин ищут.