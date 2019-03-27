У Києві втопився чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Києві водолази дістали тіло чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"26 березня о 23:05 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на річці Десенка знаходиться тіло чоловіка", - повідомили у ДСНС.
На місце події прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві. Як виявилось, тіло чоловіка знаходилось на відстані 100 м від берега на поверхні води. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам.
Наразі причинами трагедії займаються правоохоронні органи.
Як повідомляв УНН, на Бурштинському водосховищі шукають втопленого рибалку.