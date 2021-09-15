В Киеве утром образовались пробки: где "тянучка"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. По состоянию на 8:05 среды, 15 сентября, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Жилянской, Саксаганского, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Куреневской, Кирилловской.
На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Соборности, Романа Шухевича.
Движение на мостах Северном и Дарницком - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Патона наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Южном мосту можно проехать свободно.
Дополнение
В Киевской области без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 20-22°.