У Києві вранці утворилися затори: де "тягнучка"

Деталі

Затори утворилися на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Степана Бандери, Голосіївському.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Жилянській, Саксаганського, Павла Скоропадського, Вадима Гетьмана, Борщагівською, Куренівською, Кирилівською.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Соборності, Романа Шухевича.

Рух на мостах Північному та Дарницькому — ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро, Патона спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега. На Південному мосту можна проїхати вільно.

Доповнення

На Київщині без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 20-22°.