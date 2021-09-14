Під кінець тижня в Україну прийдуть дощі: прогноз синоптиків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Ближче до кінця тижня по Україні очікуються дощі, температура повітря дещо знизиться - не перевищуватиме 26 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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"У наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише 17 вересня у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях дощі, місцями грози", - повідомили синоптики.
Деталі
Температура повітря 15-17 вересня вночі 6-12°, на узбережжі морів 13-17°; вдень 17-23°, на Закарпатті та півдні країни до 26°.
На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 20-22°.
Доповнення
За даними Укргідрометцентру, починаючи з четверга, погода почне поступово змінюватись, циклон з північного заходу зі своїми атмосферними фронтами принесуть в Україну дощі, посилення вітру та зниження температури.