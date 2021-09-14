К концу недели в Украину придут дожди: прогноз синоптиков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Ближе к концу недели по Украине ожидаются дожди, температура воздуха несколько снизится - не будет превышать 26 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"В следующие трое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь 17 сентября в западных, днем и в северных и Винницкой областях дожди, местами грозы", - сообщили синоптики.
Детали
Температура воздуха 15-17 сентября ночью 6-12°, на побережье морей 13-17°; днем 17-23°, на Закарпатье и юге страны до 26°.
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 20-22°.
Дополнение
По данным Укргидрометцентра, начиная с четверга, погода начнет постепенно меняться, циклон с северо-запада со своими атмосферными фронтами принесут в Украину дожди, усиление ветра и понижение температуры.