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К концу недели в Украину придут дожди: прогноз синоптиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Ближе к концу недели по Украине ожидаются дожди, температура воздуха несколько снизится - не будет превышать 26 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Цитата:

"В следующие трое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь 17 сентября в западных, днем и в северных и Винницкой областях дожди, местами грозы", - сообщили синоптики.

Детали

Температура воздуха 15-17 сентября ночью 6-12°, на побережье морей 13-17°; днем 17-23°, на Закарпатье и юге страны до 26°.

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 20-22°.

Дополнение

По данным Укргидрометцентра, начиная с четверга, погода начнет постепенно меняться, циклон с северо-запада со своими атмосферными фронтами принесут в Украину дожди, усиление ветра и понижение температуры.

Украинские Национальные Новости

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