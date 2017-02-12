Снегоуборочная машина задела столб, который сбил человека насмерть в Киеве

"Смертельное ДТП в Киеве на Драгоманова снегоуборочный грузовик задел столб. Конструкция насмерть раздавила мужчину 1951 г.р. на пешеходной дорожке. Супруги гуляли вместе. Мужчина скончался на глазах жены.

Смерть наступила мгновенно. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по факту смертельного ДТП в столице открыто уголовное производство .