Снегоуборочная машина задела столб, который сбил человека насмерть в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Киеве на пересечении ул. Анны Ахматовой и Драгоманова снегоуборочная машина задела столб, который насмерть раздавил мужчину 1951 г.р., передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua
"Смертельное ДТП в Киеве на Драгоманова снегоуборочный грузовик задел столб. Конструкция насмерть раздавила мужчину 1951 г.р. на пешеходной дорожке. Супруги гуляли вместе. Мужчина скончался на глазах жены.
Смерть наступила мгновенно. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по факту смертельного ДТП в столице открыто уголовное производство .