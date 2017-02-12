Снігоприбиральна машина зачепила стовп, який збив людину на смерть у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Києві на перетині вул. Анни Ахматової і Драгоманова снігоприбиральна машина зачепила стовп, який на смерть розчавив чоловіка 1951 р.н., передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua
“Смертельна ДТП в Києві на Драгоманова: снігоприбиральної вантажівка зачепила стовп. Конструкція на смерть розчавила чоловіка 1951 р.н. На пішохідній доріжці. Подружжя гуляли разом. Чоловік помер на очах дружини.
Смерть наступила миттєво. На місці працює поліція і оперативно-слідча група”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, за фактом смертельного ДТП у столиці відкрито кримінальне провадження.