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В Киеве водителей маршруток начали штрафовать за пассажиров без спецпропусков

В Киеве водителей маршруток начали штрафовать за пассажиров без спецпропусков

Киев  •  УНН

 • 29595 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Киеве с сегодняшнего дня начали штрафовать водителей маршруток за перевозку людей без спецпропуска. Об этом УНН сообщил председатель Асоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко.

Цитата:

"Как показал вчерашний день, у большинства пассажиров нет специальных пропусков, но они все равно пытаются попасть в маршрутку со скандалами. Вчера еще были предупреждения, а сегодня нам сказали, что уже будут выписывать штрафы и уже начали выписывать штраф за то, что у тебя ехал пассажир без спецпропуска", - сказал Моисеенко.

Детали

Он сказал, что ему известно на данный момент о 2-3 протоколах в отношении водителей.

"Сегодня было меньше выпущено подвижного состава, чем обычно. Основная причина - это водители отказываются выходить на линию, а вторая - это то, что с понедельника всем перевозчикам поставщики топлива объявили о том, что топливо будет поставляться только по предоплате..." - рассказал Моисеенко.

Дополнение

Мойсеенко сообщал, что в Киеве 5 апреля уменьшилось количество маршруток из-за отказа водителей выходить на рейсы в связи с введением спецпропусков. За прошедшую неделю в столице уволилось более 250 водителей.

Контекст

В Киеве с 5 апреля ввели строгие карантинные ограничения, которые коснулись и работы общественного транспорта. С 5 по 16 апреля общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам.

В КГГА сообщили что на маршрутках частных перевозчиков планируется ввести проверки соблюдения эпидограничений контролирующими органами.

Ранее Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области сообщала, что планирует инициировать остановку работы маршруток в столице из-за убыточности работы при локдауне.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что считает манипуляцией намерение Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области обратиться к властям столицы с тем, чтобы официально запретить работу маршруток.

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