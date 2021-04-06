У Києві водіїв маршруток почали штрафувати за пасажирів без спецперепусток

Цитата:

“Як показав вчорашній день, у більшості пасажирів немає спеціальних перепусток, але вони все одно намагаються потрапити в маршрутку зі скандалами. Вчора ще були попередження, а сьогодні нам сказали, що вже будуть виписувати штрафи й вже почали виписувати штраф за те, що в тебе їхав пасажир без спецперепустки”, — сказав Мойсеєнко.

Деталі

Він сказав, що йому відомо наразі про 2-3 протоколи щодо водіїв.

“Сьогодні було менше випущено рухомого складу, ніж зазвичай. Основна причина - це водії відмовляються виходити на лінію, а друга - це те, що з понеділка всім перевізникам постачальники пального оголосили про те, що пальне буде постачатися тільки по передплаті...” — розповів Мойсеєнко.

Доповнення

Мойсеєнко повідомляв, що у Києві 5 квітня зменшилася кількість маршруток через відмову водіїв виходити на рейси у зв’язку з введенням спецперепусток. За минулий тиждень у столиці звільнилося понад 250 водіїв.

Контекст

У Києві з 5 квітня запровадили суворі карантинні обмеження, які торкнулися і роботи громадського транспорту. З 5 до 16 квітня громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках.

У КМДА повідомили, що на маршрутках приватних перевізників планується запровадити перевірки дотримання епідобмежень контролюючими органами.

Раніше Асоціація перевізників Києва та Київської області повідомляла, що планує ініціювати зупинку роботи маршруток у столиці через збитковість роботи під час локдауну.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вважає маніпуляцією намір Асоціації перевізників Києва та Київської області звернутися до влади столиці з тим, щоби офіційно заборонити роботу маршруток.