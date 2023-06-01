В Киеве в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля, передает УНН.
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"Днепровский р-н. Предварительно, в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля. Информация по пострадавшим уточняется", - написали в КГВА.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что все службы уже направляются на место.
"Вызов в Днепровском районе столицы. Службы направляются на место", - написал Кличко.
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Перед этим, в Киевской городской военной администрации сообщали о работе ПВО в Киеве. Виталий Кличко тоже подтвердил отработку ПВО в столице.
До этого, жители Киева сообщали о серии мощных взрывов в городе. Также, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели и в Харькове.