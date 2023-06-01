У Києві працює ППО - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Києві працює ППО. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
Цитата
"В Києві працює ППО! Перебувайте в укриттях!", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Роботу ППО підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.
"Серія вибухів у місті. Працює ППО. Будьте в укриттях!", - написав він.
Перед цим мешканці Києва повідомляли про серію потужних вибухів у місті. Також, за повідомленнями ЗМІ, вибухи пролунали й у Харкові.
Наразі тривога оголошена у багатьох областях України. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.