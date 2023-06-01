В Киеве работает ППО - КМВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Киеве работает ПВО. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
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"В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
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Работу ПВО подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.
"Серия взрывов в городе. Работает ПВО. Будьте в укрытиях!", - написал он.
Перед этим жители Киева сообщали о серии мощных взрывов в городе. Также, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели и в Харькове.
Сейчас тревога объявлена во многих областях Украины. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.