У Києві внаслідок падіння уламків відбулось займання автомобілю - КМВА

Цитата

"Дніпровський р-н. Попередньо, внаслідок падіння уламків відбулося займання автомобілю. Інформація по постраждалих уточнюється", - написали в КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що всі служби вже прямують на місце.

"Виклик у Дніпровському районі столиці. Служби прямують на місце", - написав Кличко.

Доповнення

Перед цим, у Київській міській військовій адміністрації повідомляли про роботу ППО в Києві. Віталій Кличко теж підтвердив відпрацювання ППО в столиці.

До цього, мешанці Києва повідомляли про серію потужних вибухів у місті. Також, за повідомленнями ЗМІ, вибухи пролунали й у Харкові.