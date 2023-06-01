У Києві внаслідок падіння уламків відбулось займання автомобілю - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Києві внаслідок падіння уламків відбулось займання автомобілю, передає УНН.
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"Дніпровський р-н. Попередньо, внаслідок падіння уламків відбулося займання автомобілю. Інформація по постраждалих уточнюється", - написали в КМВА.
Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що всі служби вже прямують на місце.
"Виклик у Дніпровському районі столиці. Служби прямують на місце", - написав Кличко.
Доповнення
Перед цим, у Київській міській військовій адміністрації повідомляли про роботу ППО в Києві. Віталій Кличко теж підтвердив відпрацювання ППО в столиці.
До цього, мешанці Києва повідомляли про серію потужних вибухів у місті. Також, за повідомленнями ЗМІ, вибухи пролунали й у Харкові.