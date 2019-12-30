В Киеве обнаружили шесть тигров в клетках, начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Столичные правоохранители начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными - шесть тигров, которых владелец оставил без надлежащих условий для существования, обнаружили в Голосеевском районе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
"Вчера в столичную полицию от киевлянки поступило сообщение о том, что на острове Жуков в ненадлежащих условиях находятся тигры. Прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания", - говорится в сообщении.
Как рассказал начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Сухарев, полицейские установили, что по этому адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.
"Мы начали уголовное производство по части первой статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Сейчас решается вопрос по устройству тигров в спецучреждения", - добавил правоохранитель.
Напомним, киевлянина будут судить за жестокое убийство собаки.