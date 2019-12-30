У Києві виявили шістьох тигрів у клітках, розпочато провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами - шість тигрів, яких власник залишив без належних умов для існування, виявили у Голосіївському районі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу столичної поліції.
"Вчора до столичної поліції від киянки надійшло повідомлення про те, що на острові Жуків у неналежних умовах перебувають тигри. Прибувши на місце, правоохоронці оглянули територію й виявили шість тигрів у вольєрах, які не відповідали умовам їх утримання", - йдеться у повідомленні.
Як розповів начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Максим Сухарев, поліцейські встановили, що за цією адресою зареєстрована приватна власність, яка охороняється, але господар там не проживає.
"Ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Наразі вирішується питання щодо влаштування тигрів до спецустанови", - додав правоохоронець.
Нагадаємо, киянина судитимуть за жорстоке вбивство собаки.