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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве возник пожар в художественной школе

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. В Шевченковском районе столицы спасатели ликвидировали пожар в художественной школе, никто не пострадал, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

В Киеве возник пожар в художественной школе

Детали

19 октября в 09:26 поступило сообщение о пожаре на ул. Жимбала Жабаева, 4.

Возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже. В 09:54 пожар был ликвидирован.

До прибытия спасателей были эвакуированы 150 детей и преподаватели. Жертв и пострадавших нет.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

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