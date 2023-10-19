В Киеве возник пожар в художественной школе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Шевченковском районе столицы спасатели ликвидировали пожар в художественной школе, никто не пострадал, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.
Детали
19 октября в 09:26 поступило сообщение о пожаре на ул. Жимбала Жабаева, 4.
Возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже. В 09:54 пожар был ликвидирован.
До прибытия спасателей были эвакуированы 150 детей и преподаватели. Жертв и пострадавших нет.
Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
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