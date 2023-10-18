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На Житомирщині під час пожежі загинула півторамісячна дитина

Київ • УНН

 • 219923 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сьогодні зранку в місті Бердичів Житомирської області внаслідок пожежі загинула півторамісячна дитина. Про це повідомила ДСНС України в своєму telegram-каналі, пише УНН.

На Житомирщині під час пожежі загинула півторамісячна дитина

Деталі

Загорання сталося в квартирі 9-поверхового житлового будинку. Ще до прибуття рятувальників власник квартири передав через вікно жінці, яка винаймала в нього кімнату, її двох дітей (2020 та 2022 р.н.) та сам зміг вибратися.

По прибуттю до місця події рятувальників квартира була повністю охоплена вогнем. Мати з дітьми перебувала на подвір’ї, однак повідомила, що всередині оселі знаходиться ще одна її маленька дитина.

Рятувальники зайшли в квартиру та в колисці виявили немовля. Півторамісячного хлопчика одразу винесли з палаючої будівлі. На жаль, він вже був без ознак життя.

Пожежу ліквідовано, її причина наразі встановлюється.

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