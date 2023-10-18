На Житомирщине во время пожара погиб полуторамесячный ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Сегодня утром в городе Бердичев Житомирской области в результате пожара погиб полуторамесячный ребенок. Об этом сообщила ГСЧС Украины в своем telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Возгорание произошло в квартире 9-этажного жилого дома. Еще до прибытия спасателей владелец квартиры передал через окно женщине, которая снимала у него комнату, ее двух детей (2020 и 2022 г.р.) и сам смог выбраться.
По прибытию к месту происшествия спасателей квартира была полностью охвачена огнем. Мать с детьми находилась во дворе, однако сообщила, что внутри дома находится еще один ее маленький ребенок.
Спасатели зашли в квартиру и в колыбели обнаружили младенца. Полуторамесячного мальчика сразу вынесли из горящего здания. К сожалению, он уже был без признаков жизни.
Пожар ликвидирован, его причина сейчас устанавливается.
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