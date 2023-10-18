На Житомирщине во время пожара погиб полуторамесячный ребенок

Детали

Возгорание произошло в квартире 9-этажного жилого дома. Еще до прибытия спасателей владелец квартиры передал через окно женщине, которая снимала у него комнату, ее двух детей (2020 и 2022 г.р.) и сам смог выбраться.

По прибытию к месту происшествия спасателей квартира была полностью охвачена огнем. Мать с детьми находилась во дворе, однако сообщила, что внутри дома находится еще один ее маленький ребенок.

Спасатели зашли в квартиру и в колыбели обнаружили младенца. Полуторамесячного мальчика сразу вынесли из горящего здания. К сожалению, он уже был без признаков жизни.

Пожар ликвидирован, его причина сейчас устанавливается.

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