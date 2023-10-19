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У Києві виникла пожежа в художній школі

Київ • УНН

 • 307395 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Шевченківського районі столиці рятувальники ліквідували пожежу у художній школі, ніхто не постраждав, повідомляє УНН із посиланням на Головне управління ДСНС України у м.Києві.

У Києві виникла пожежа в художній школі

Деталі

19 жовтня о 09:26 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Жимбала Жабаєва, 4.

Загоряння сталося в одному із кабінетів на другому поверсі. О 09:54 пожежу було ліквідовано.

До прибуття рятувальників були евакуйовані 150 дітей та викладачі. Жертв та постраждалих немає.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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