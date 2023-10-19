У Києві виникла пожежа в художній школі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Шевченківського районі столиці рятувальники ліквідували пожежу у художній школі, ніхто не постраждав, повідомляє УНН із посиланням на Головне управління ДСНС України у м.Києві.
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19 жовтня о 09:26 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Жимбала Жабаєва, 4.
Загоряння сталося в одному із кабінетів на другому поверсі. О 09:54 пожежу було ліквідовано.
До прибуття рятувальників були евакуйовані 150 дітей та викладачі. Жертв та постраждалих немає.
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
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