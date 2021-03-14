В Киеве отметили День украинского добровольца: как это было
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киеве состоялись торжества по случаю Дня украинского добровольцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Детали
Участие в мероприятиях приняли представители местной власти, ветераны АТО/ООС и добровольцы добровольческих батальонов.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу, приняли участие в поминальном молебне по погибшим. Кроме того, Марина Хонда вручила добровольцам благодарности от Киевского городского головы Виталия Кличко.
"В 2014 году, сразу после победы Революции Достоинства, наша страна столкнулась с новой угрозой - российской агрессией. Тогда первые добровольцы отправились на войну прямо с Майдана. Именно они положили начало добровольческого движения, в самые сложные времена остановили агрессора. Всего же около 3200 киевлян по зову сердца отправились на войну в составе добровольческих батальонов. Некоторые из них, к сожалению, погибли. Я искренне благодарю ветеранов, которые приняли на себя первый удар и с достоинством выстояли. И светлая память погибшим героям, ведь они живы, пока мы их помним", - отметила Марина Хонда.
Справка
В Украине сегодня, 14 марта, отмечают День добровольца.
14 марта 2014 года более пяти сотен бойцов Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы Киевской области. Так начался боевой путь первого добровольческого батальона.
Добавим, в Министерстве обороны поддерживают инициативу, чтобы в Зале памяти на территории оборонного ведомства появились имена погибших добровольцев, а не только погибших героев регулярных войск и силовых структур.