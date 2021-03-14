У Києві відзначили День українського добровольця: як це було
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Києві відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня українського добровольця. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
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Участь у заходах взяли представники місцевої влади, ветерани АТО/ООС та добровольці добровольчих батальйонів.
Учасники заходу поклали квіти до пам’ятника Українському добровольцю, взяли участь у поминальному молебні за загиблими. Окрім того, Марина Хонда вручила добровольцям подяки від Київського міського голови Віталія Кличка.
"У 2014 році, одразу після перемоги Революції Гідності, наша країна зіткнулася з новою загрозою – російською агресією. Тоді перші добровольці відправилися на війну прямо з Майдану. Саме вони стали початком добровольчого руху, який у найскладніші часи зупинив агресора. Усього ж близько 3200 киян за покликом серця вирушили на війну у складі добровольчих батальйонів. Дехто з них, на жаль, загинув. Я щиро дякую ветеранам, які прийняли на себе перший удар і з гідністю вистояли. І світла пам’ять загиблим героям, адже вони живі, доки ми їх пам’ятаємо", – наголосила Марина Хонда.
Довідково
В Україні сьогодні, 14 березня, відзначають День добровольця.
14 березня 2014 року понад п’ять сотень бійців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нові Петрівці Київської області. Так розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону.
Додамо, у Міністерстві оборони підтримують ініціативу, щоб у Залі пам’яті на території оборонного відомства з'явилися імена загиблих добровольців, а не лише загиблих героїв регулярних військ і силових структур.