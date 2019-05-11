В Киеве отремонтировали пешеходный мост на Шулявке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. На пешеходном мосту на пересечении ул. Борщаговской и ул. Вадима Гетьмана завершены ремонтные работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт КГГА.
Как отметили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", отремонтированы все конструктивные элементы искусственного сооружения: пролетные строения, ригели и опоры пешеходного моста, проведен ремонт мостового полотна с заменой деформационных швов и гидроизоляции, устроено новое асфальтобетонное покрытие, отремонтированы лестницы.
Напомним, в 2018 году в рамках реконструкции, капитального и текущего ремонтов отремонтировано почти 300 км столичных дорог и проездов. За несколько последних лет в Киеве обновили более 830 километров дорог.