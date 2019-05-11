У Києві відремонтували пішохідний міст на Шулявці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На пішохідному мосту на перетині вул. Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана завершено ремонтні роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт КМДА.
Як зазначили у комунальній корпорації "Київавтодор", відремонтовані всі конструктивні елементи штучної споруди: прогонові будови, ригелі та опори пішохідного мосту, проведено ремонт мостового полотна з заміною деформаційних швів та гідроізоляції, влаштовано нове асфальтобетонне покриття, відремонтовані сходи тощо.
Нагадаємо, у 2018 році у рамках реконструкції, капітального та поточного ремонтів відремонтовано майже 300 км столичних доріг і проїздів. За кілька останніх років у Києві оновили понад 830 кілометрів доріг.