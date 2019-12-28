В Киеве возобновили движение автобусов Шулявским мостом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Через Шулявский путепровод в Киеве восстановлено движение автобусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
"С 28 декабря движение автобусов №№ 27Тр, 155, 550 восстановлено через Шулявский путепровод", - говорится в сообщении.
О восстановлении движения троллейбусов №№ 22, 27, 30, 42 будет сообщено отдельно.
В КГГА отметили, что узнавать об изменениях маршрутов общественного транспорта можно в телеграмм-канале КП "Киевпастранс" в режиме реального времени.
Напомним, в Киеве в субботу, 28 декабря, открыли движение Шулявским путепроводом, который с марта был на реконструкции.