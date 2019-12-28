У Києві відновили рух автобусів Шулявським мостом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Через Шулявський шляхопровід у Києві відновлено рух автобусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
"Із 28 грудня рух автобусів №№ 27Тр, 155, 550 відновлено через Шулявський шляхопровід", - йдеться у повідомленні.
Про відновлення руху тролейбусів №№ 22, 27, 30, 42 буде повідомлено окремо.
У КМДА зазначили, що дізнаватися про зміни маршрутів громадського транспорту можна у телеграм-каналі КП "Київпастранс" в режимі реального часу.
Нагадаємо, у Києві в суботу, 28 грудня, відкрили рух Шулявським шляхопроводом, який з березня був на реконструкції.