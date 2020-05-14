В Киеве открыли 14 пунктов для сбора средств индивидуальной защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Киеве в продовольственных магазинах разместили 14 пунктов для сбора использованных масок и перчаток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
“В Киеве размещены 14 пунктов для сбора использованных масок и перчаток. Они расположены в продовольственных магазинах, куда киевляне регулярно ходят и где выбросить использованы средства индивидуальной защиты удобнее. Собранные в контейнеры средства индивидуальной защиты будут герметично упакованы и отправлены на сожжение”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что контейнеры вместе с содержанием будут безопасно сожжены при температуре 1200 градусов.
Так, после наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет предприятие, имеющее необходимую лицензию.
У каждого контейнера размещены советы по использованию на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, Главного управления Госпродпотребслужбы в города Киеве и приказа Министерства здравоохранения Украины “Об утверждении Государственных санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами”. В частности, советуют не трогать лицо после снятия маски, сами средства лучше обработать санитайзером, выбрасывать лучше, предварительно поместив это в пакет, обработать затем руки.
Перечень локаций, где размещены контейнеры для сбора масок и перчаток:
В магазинах сети Billa:
— ул. Гришко, 3;
— просп. Маяковского, 85;
— Бессарабская площадь, 2;
— ул. Тростянецкая, 1-А;
— Дарницкая площадь, 1;
— просп. Воздухофлотский, 56-А;
— ул. Голосеевская, 13-А;
— Майдан Независимости, ТЦ “Глобус”;
— ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
— ул. Попудренко, 40.
В магазинах сети Metro Cash & Carry:
— просп. Григоренко, 43;
— Кольцевая дорога, 1-В;
— просп. С. Бандеры, 26-В;
— ул. С. Лифаря, 2-А.
Напомним, потери столичного городского бюджета из-за пандемии достигают уже 1,5 млрд гривен.