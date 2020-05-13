Втрати столиці через пандемію сягають 1,5 млрд гривень - Кличко

"Сьогодні складно всім. Два місяці ми живемо зовсім в інших реаліях. Хтось втратив роботу, хтось пішов у вимушену відпустку, хтось почав заробляти менше. Місто також втрачає кошти. За нашими розрахунками втрати міського бюджету через пандемію сягають уже 1,5 млрд гривень", - сказав Кличко.

З його слів, у разі погіршення ситуації, столиця буде ухвалювати рішення про додаткове коригування бюджету.

"Адже ми практично не отримуємо податків та зборів, які надходили від малого та середнього бізнесу. Але, ми розуміємо, як складно бізнесу і що його треба підтримати. І робимо все, що можемо в цій ситуації", - додав міський голова.

Нагадаємо, з початку пандемії бізнес передав Києву костюми біозахисту, тести, лабораторії ПЛР, апарати ШВЛ, респіратори, медичні маски та дезінфікуючі розчини.