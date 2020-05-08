Кличко розповів, як бізнес допомагає Києву боротися з COVID-19

"За цей час бізнес передав столиці понад 26,5 тисяч костюмів біозахисту, більше 36-ти тисяч тестів і 3 лабораторії ПЛР, 19 апаратів ШВЛ, понад 360 тисяч респіраторів і медичних масок, дезінфікуючі розчини. Також бізнес надав у користування 10 нових авто та пальне для медпрацівників та організацій, що залучені до боротьби з коронавірусом", - зазначив він.

Також за його словами, благодійні організації відновили кисневі мережі у лікарнях першої та другої хвилі прийому хворих на коронавірус.

"Допомагають нам і з довезенням медиків на роботу та пацієнтів на життєво необхідні процедури. Такі, як діаліз, хіміотерапія. Для медпрацівників, які працюють в опорних лікарнях, організували тимчасове безкоштовне проживання в готелях столиці. Забезпечили їх гарячими обідами. Деякі мобільні оператори – поповнюють лікарям рахунки за мобільний зв’язок", - додав Кличко.

Нагадаємо, у Києві лабораторно підтверджено 1 721 випадок захворювання на COVID-19, за добу у столиці захворіло 46 людей, також за добу вперше за час епідемії померли троє людей.

Також повідомлялося, що у Києві з 12 травня відкриються непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, парки та сквери. При цьому робота громадського транспорту залишатиметься у нинішньому обмеженому режимі.