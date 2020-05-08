У Києві вже 1 721 випадок COVID-19: за добу вперше померли троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Києві лабораторно підтверджено 1 721 випадок захворювання на COVID-19, за добу у столиці захворіло 46 людей, також за добу вперше за час епідемії померли троє людей. Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Вперше за час боротьби Києва з пандемією, минулої доби в столиці - 3 летальних випадки від коронавірусу. Лабораторно підтвердили захворювання ще у 46 людей, серед них один медик. На сьогодні у столиці 1 721 підтверджений випадок на захворювання COVID-19, 32 людини померли. Захворіли 18 жінок віком від 26 до 81 року, троє дівчаток 2, 8 і 13 років, 21 чоловік від 31 до 79 років та 4 хлопчиків, яким 9 місяців, 4, 7 та 9 років”, — зазначив він.
З його слів, одужало у столиці за минулу добу 17 людей, всього подолали хворобу 127 жителів столиці.
Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 — за добу.