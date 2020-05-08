В Киеве уже 1 721 случай COVID-19: за сутки впервые умерли три человека

"Впервые за время борьбы Киева с пандемией, за минувшие сутки в столице - 3 летальных случая от коронавируса. Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек, среди них один медик. На сегодня в столице 1 721 подтвержденный случай заболеваниями COVID-19, 32 человека умерли. Заболели 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года, трое девочек 2, 8 и 13 лет, 21 мужчина от 31 до 79 лет и 4 мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет", - отметил он.

По его словам, выздоровели в столице за минувшие сутки 17 человек, всего преодолели болезнь 127 жителей столицы.

Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - за сутки.