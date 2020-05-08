В Киеве уже 1 721 случай COVID-19: за сутки впервые умерли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Киеве лабораторно подтверждено 1 721 случаев заболевания COVID-19, за сутки в столице заболели 46 человек, также за сутки впервые за время эпидемии умерли три человека. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Впервые за время борьбы Киева с пандемией, за минувшие сутки в столице - 3 летальных случая от коронавируса. Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек, среди них один медик. На сегодня в столице 1 721 подтвержденный случай заболеваниями COVID-19, 32 человека умерли. Заболели 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года, трое девочек 2, 8 и 13 лет, 21 мужчина от 31 до 79 лет и 4 мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет", - отметил он.
По его словам, выздоровели в столице за минувшие сутки 17 человек, всего преодолели болезнь 127 жителей столицы.
Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - за сутки.