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У Києві відкрили 14 пунктів для збору засобів індивідуального захисту

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. У Києві у продовольчих магазинах розмістили 14 пунктів для збору використаних масок та рукавичок. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.

У Києві відкрили 14 пунктів для збору засобів індивідуального захисту

“У Києві розміщені 14 пунктів для збору використаних масок і рукавичок. Вони розташовані у продовольчих магазинах, куди кияни регулярно ходять і де викинути використані засоби індивідуального захисту найзручніше. Зібрані в контейнери засоби індивідуального захисту будуть герметично запаковані та відправлені на спалення”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що контейнери разом із вмістом будуть безпечно спалені при температурі 1200 градусів.

Так, після наповнення контейнерів їх герметично запакує та вивезе підприємство, що має необхідну ліцензію.

Біля кожного контейнера розміщено поради з використання на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, Головного управління Держпродспоживслужби в міста Києві та наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами”. Зокрема, радять не торкатися обличчя після зняття маски, самі засоби краще обробити санітайзером, викидати краще, попередньо помістивши це в пакет, обробити потім руки.

Перелік локацій, де розміщені контейнери для збору масок та рукавичок:

У магазинах мережі Billa:

— вул. Гришка, 3;
— просп. Маяковського, 85;
— Бессарабська площа, 2;
— вул. Тростянецька, 1-А;
— Дарницька площа, 1;
— просп. Повітрофлотський, 56-А;
— вул. Голосіївська, 13-А;
— Майдан Незалежності, ТЦ “Глобус”;
— вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 100;
— вул. Попудренка, 40.

У магазинах мережі Metro Cash & Carry:

— просп. Григоренка, 43;
— Кільцева дорога, 1-В;
— просп. С. Бандери, 26-В;
— вул. С. Лифаря, 2-А.

Нагадаємо, втрати столичного міського бюджету через пандемію сягають уже 1,5 млрд гривень.

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