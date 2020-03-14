В Киеве состоялся Марш патриотов ко Дню добровольца
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Центром Киева прошел Марш патриотов ко Дню добровольца, передает корреспондент УНН.
Так, после формирования колонны на Михайловской площади колонна двинулась по центру столицы в Офис Президента Украины на улице Банковой. Где сейчас люди планируют озвучить свои требования к власти.
Напомним, Министерство обороны Украины поздравило украинских добровольцев и поблагодарил за стойкость и мужество в борьбе с агрессором.
Добавим, в Украине сегодня, 14 марта отмечают День добровольца.
В то же время следует добавить, что в Украине действуют ограничительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в частности, запрет собираться количеством более 200 человек, а в столице - более 60.