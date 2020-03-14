В Україні сьогодні відзначають День добровольця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Україні сьогодні, відзначають День добровольця, повідомляє УНН.
Відповідну постанову було ухвалено Верховною Радою на засіданні 17 січня 2017 року.
В цей день в 2014 році перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, який пізніше було переформовано у 1-й батальйон оперативного призначення НГУ імені Кульчицького.
Основною метою святкування є вшанування мужності і героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги і турботи до учасників добровольчих формувань.
УНН транслюватиме Марш патріотів до Дня Добровольців, що розпочнеться у Києві об 11 годині.
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