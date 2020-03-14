У Києві відбувся Марш патріотів до Дня добровольця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В центрі Києва відбувся Марш патріотів до Дня добровольця, передає кореспондент УНН.
Так, після формування колони на Михайлівській площі колона рушила центром столиці до Офісу Президента України на вулиці Банковій. Де наразі люди планують озвучити свої вимоги до влади.
Нагадаємо, Міністерство оборони України привітало українських добровольців та подякувало за стійкість і мужність у боротьбі з агресором.
Додамо, в Україні сьогодні,14 березня відзначають День добровольця.
Водночас слід додати, що в Україні діють обмежувальні заходи для протидії поширенню коронавірусної інфекції, зокрема, заборона збиратися кількістю понад 200 осіб, а у столиці – понад 60.