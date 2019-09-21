В Киеве состоятся торжественные мероприятия по случаю Дня спасателя
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В субботу в 11:00 на столичном Крещатике с участием руководства системы МВД, ГСЧС и других почетных гостей состоятся торжественные мероприятия по случаю профессионального праздника - Дня спасателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Будут проведены:
соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель";
награждение личного состава ГСЧС, вручение техники и сертификатов на жилье;
церемония торжественного посвящения щенков в спасатели;
выставка старинной и современной пожарно-спасательной и специальной техники;
показательные выступления кинологических расчетов ГСЧС и спасателей-стронгменов.
Напомним, в Киеве перекроют Крещатик из-за празднования Дня спасателя.