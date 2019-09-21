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У Києві відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня рятівника

У Києві відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня рятівника

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У суботу об 11:00 на столичному Хрещатику за участю керівництва системи МВС, ДСНС та інших почесних гостей відбудуться урочисті заходи з нагоди професійного свята — Дня рятівника. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Будуть проведені:

змагання "Найсильніший пожежний-рятувальник";

нагородження особового складу ДСНС, вручення техніки та сертифікатів на житло;

церемонія урочистої посвяти цуценят у рятувальники;

виставка старовинної і сучасної пожежно-рятувальної та спеціальної техніки;

показові виступи кінологічних розрахунків ДСНС та рятувальників-стронгменів.

Нагадаємо, у Києві перекриють Хрещатик через святкування Дня рятувальника.

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