У Києві відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня рятівника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У суботу об 11:00 на столичному Хрещатику за участю керівництва системи МВС, ДСНС та інших почесних гостей відбудуться урочисті заходи з нагоди професійного свята — Дня рятівника. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Будуть проведені:
змагання "Найсильніший пожежний-рятувальник";
нагородження особового складу ДСНС, вручення техніки та сертифікатів на житло;
церемонія урочистої посвяти цуценят у рятувальники;
виставка старовинної і сучасної пожежно-рятувальної та спеціальної техніки;
показові виступи кінологічних розрахунків ДСНС та рятувальників-стронгменів.
Нагадаємо, у Києві перекриють Хрещатик через святкування Дня рятувальника.