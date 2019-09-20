У Києві перекриють Хрещатик через святкування Дня рятувальника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. На вулиці Хрещатик у Києві перекриють рух транспорту через заходи до Дня рятувальника. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
"На Хрещатику із 09:00 21 вересня до 19:00 22 вересня триватимуть урочисті заходи, присвячені Дню рятувальника", - йдеться у повідомленні.
Рух перекриють від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.
У центрі міста пройдуть змагання "Найсильніший пожежний-рятувальник України. Київ-2019".
Як повідомляв УНН, столична влада розповіла, які меморіальні дошки цього року можуть з'явитися у Києві.