В Киеве перекроют Крещатик из-за празднования Дня спасателя

"На Крещатике с 9:00 21 сентября до 19:00 22 сентября пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя", - говорится в сообщении.

Движение перекроют от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.

В центре города пройдут соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель Украины. Киев-2019".

Как сообщал УНН, столичная власть рассказала, какие мемориальные доски в этом году могут появиться в Киеве.