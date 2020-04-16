В Киеве от коронавируса в стационарах лечатся 19 медработников - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. От COVID-19 в Киеве на стационарном лечении находятся 19 медицинских работников. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня в стационарах от коронавируса лечатся 19 медицинских работников", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что всего в столице на самоизоляции находятся 179 медиков, контактировавших с пациентами, больными на COVID-19. В частности, это медработники отделений где лечатся пациенты с пневмониями, в которых потом обнаружили COVID-19.
"Все медики, которые контактировали с больными, обязательно проходят ПЦР-тест на коронавирус", - отметил Виталий Кличко.
Напомним, в Украине COVID-19 в сутки заболело более 100 медиков.