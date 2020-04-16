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В Україні на COVID-19 за добу захворіло понад 100 медиків

В Україні на COVID-19 за добу захворіло понад 100 медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Україні за добу на COVID-19 захворіло 104 медичних працівників. Всього захворіло 788 медиків. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Захворіло на COVID-19 за останню добу 397 осіб. Із них 29 дітей та 104 медичних працівників”, - сказав Максим Степанов.

Він додав, що 87 осіб госпіталізували, серед них троє дітей та 12 медпрацівників.

Також зазначається, що за останню добу було проведено 4475 тестувань.

“Те, що стосується захворюваності медичних працівників на COVID-19. На сьогодні це 788 осіб. Найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання в Чернівецькій області - 126 медичних працівників зареєстровано. Ми аналізуємо кожен випадок захворюваності медичного працівника, у зв’язку з чим відбулось це захворювання, в якій лікарні, умовах”, - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 16 квітня в Україні зафіксовано 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальні.

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