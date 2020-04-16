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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51032 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59897 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Украине на COVID-19 за сутки заболели более 100 медиков

В Украине на COVID-19 за сутки заболели более 100 медиков

Киев  •  УНН

 • 14572 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Украине за сутки COVID-19 заболело 104 медицинских работника. Всего заболело 788 медиков. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Заболели на COVID-19 за последние сутки 397 человек. Из них 29 детей и 104 медицинских работника", - сказал Максим Степанов.

Он добавил, что 87 человек госпитализированы, среди них трое детей и 12 медработников.

Также отмечается, что за последние сутки было проведено 4475 тестов.

"То, что касается заболеваемости медицинских работников на COVID-19. На сегодня это 788 человек. Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания в Черновицкой области - 126 медицинских работников зарегистрировано. Мы анализируем каждый случай заболеваемости медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице, условиях", - добавил Максим Степанов.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 16 апреля в Украине зафиксирован 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных.

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