В Украине на COVID-19 за сутки заболели более 100 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Украине за сутки COVID-19 заболело 104 медицинских работника. Всего заболело 788 медиков. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Заболели на COVID-19 за последние сутки 397 человек. Из них 29 детей и 104 медицинских работника", - сказал Максим Степанов.
Он добавил, что 87 человек госпитализированы, среди них трое детей и 12 медработников.
Также отмечается, что за последние сутки было проведено 4475 тестов.
"То, что касается заболеваемости медицинских работников на COVID-19. На сегодня это 788 человек. Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания в Черновицкой области - 126 медицинских работников зарегистрировано. Мы анализируем каждый случай заболеваемости медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице, условиях", - добавил Максим Степанов.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 16 апреля в Украине зафиксирован 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных.