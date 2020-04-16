У Києві від коронавірусу в стаціонарах лікуються 19 медпрацівників - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Від COVID-19 у Києві на стаціонарному лікуванні перебувають 19 медичних працівників. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні в стаціонарах від коронавірусу лікуються 19 медичних працівників", - сказав Віталій Кличко.
Він зазначив, що всього у столиці на самоізоляції перебувають 179 медиків, які контактували з пацієнтами, хворими на COVID-19. Зокрема, це медпрацівники відділень, де лікуються пацієнти з пневмоніями, у яких потім виявили COVID-19.
"Всі медики, які контактували з хворими, обов’язково проходять ПЛР-тест на коронавірус", - зазначив Віталій Кличко.
Нагадаємо, в Україні на COVID-19 за добу захворіло понад 100 медиків.