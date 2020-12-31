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В Киеве в новогоднюю ночь правоохранители усилили меры безопасности

Киев • УНН

 • 14486 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В ночь с 31 декабря на 1 января во всех местах столицы, где будут проходить праздничные новогодние мероприятия, будет усилена охрана. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует УНН.

В Киеве в новогоднюю ночь правоохранители усилили меры безопасности

"На всех локациях, где будут проходить праздничные мероприятия, полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что безопасность граждан будут обеспечивать работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, а также представители других профильных служб и ведомств системы МВД. Общее количество правоохранителей не уточняется.

"Полицейские Киева желают всем хорошего новогоднего настроения и просят быть бдительными и внимательными. Вместе с тем, правоохранители призывают киевлян и гостей столицы не нарушать карантин, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию", - подчеркнули в Нацполиции.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации подытожили, как будут встречать Новый год в Киеве. В частности рассказали, куда пойти праздновать, как будет работать общественный транспорт, когда школьники вернутся к учебе и кто будет следить за соблюдением карантинных мероприятий во время празднований.

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