У Києві в новорічну ніч правоохоронці посилили заходи безпеки

“На всіх локаціях, де відбуватимуться святкові заходи, поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безпеку громадян забезпечуватимуть працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, а також представники інших профільних служб і відомств системи МВС. Загальна кількість правоохоронців не уточнюється.

“Поліцейські Києва бажають усім гарного новорічного настрою і просять бути пильними і уважними. Разом із тим, правоохоронці закликають киян та гостей столиці не порушувати карантинних обмежень, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції”, - підкреслили в Нацполіції.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації підсумували, як зустрічатимуть Новий рік у Києві. Зокрема розповіли, куди піти святкувати, як працюватиме громадський транспорт, коли школярі повернуться до навчання і хто слідкуватиме за дотриманням карантинних заходів під час святкувань.