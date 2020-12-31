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У Києві в новорічну ніч правоохоронці посилили заходи безпеки

Київ • УНН

 • 14486 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. В ніч з 31 грудня на 1 січня в усіх місцях столиці, де проходитимуть святкові новорічні заходи, буде посилена охорона. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує УНН.

У Києві в новорічну ніч правоохоронці посилили заходи безпеки

“На всіх локаціях, де відбуватимуться святкові заходи, поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безпеку громадян забезпечуватимуть працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, а також представники інших профільних служб і відомств системи МВС. Загальна кількість правоохоронців не уточнюється.

“Поліцейські Києва бажають усім гарного новорічного настрою і просять бути пильними і уважними. Разом із тим, правоохоронці закликають киян та гостей столиці не порушувати карантинних обмежень, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції”, - підкреслили в Нацполіції.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації підсумували, як зустрічатимуть Новий рік у Києві. Зокрема розповіли, куди піти святкувати, як працюватиме громадський транспорт, коли школярі повернуться до навчання і хто слідкуватиме за дотриманням карантинних заходів під час святкувань.

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