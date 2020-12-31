У Києві в новорічну ніч правоохоронці посилили заходи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В ніч з 31 грудня на 1 січня в усіх місцях столиці, де проходитимуть святкові новорічні заходи, буде посилена охорона. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує УНН.
“На всіх локаціях, де відбуватимуться святкові заходи, поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що безпеку громадян забезпечуватимуть працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, а також представники інших профільних служб і відомств системи МВС. Загальна кількість правоохоронців не уточнюється.
“Поліцейські Києва бажають усім гарного новорічного настрою і просять бути пильними і уважними. Разом із тим, правоохоронці закликають киян та гостей столиці не порушувати карантинних обмежень, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції”, - підкреслили в Нацполіції.
Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації підсумували, як зустрічатимуть Новий рік у Києві. Зокрема розповіли, куди піти святкувати, як працюватиме громадський транспорт, коли школярі повернуться до навчання і хто слідкуватиме за дотриманням карантинних заходів під час святкувань.