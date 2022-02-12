В Киеве в доме взорвалась граната, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Киеве в частном доме произошел взрыв, предварительно, взорвалась граната РГД-5. Погиб 59-летний владелец дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Киева.
Сообщается, что взрыв произошел в частном доме на улице Юрия Клена, что в Святошинском районе столицы.
Цитата:
“Предварительно правоохранители установили, что взрыв произошел в результате подрыва боеприпаса, похожего на гранату РГД-5 (...) На балконе второго этажа правоохранители обнаружили мертвым 59-летнего владельца дома, на теле которого судебно-медицинский эксперт обнаружил ранения, похожие на осколочные”, — говорится в сообщении.
Детали
Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Во время осмотра помещения следователи изъяли оружие и боеприпасы, происхождение и вид которых будет установлено после экспертного исследования
"Сведения о данном событии должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. После проведения проверки происшествию будет предоставлена правовая квалификация", - информирует полиция.
Дополнение
В Ровенской области два человека погибли от взрыва гранаты.