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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У Києві в будинку вибухнула граната, є загиблий

У Києві в будинку вибухнула граната, є загиблий

Київ • УНН

 • 22192 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Києві в приватному будинку стався вибух, попередньо, вибухнула граната РГД-5. Загинув 59-річний власник помешкання. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані поліції Києва.

Повідомляється, що вибух стався у приватному будинку на вулиці Юрія Клена, що у Святошинському районі столиці.

Цитата:

“Попередньо правоохоронці встановили, що вибух стався внаслідонк підриву боєприпасу, схожого на гранату РГД-5 (...) На балконі другого поверху правоохоронці виявили мертвим 59-річного власника помешкання, на тілі якого судово-медичний експерт виявив поранення, схожі на осколкові”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Під час огляду помешкання слідчі вилучили зброю та боєприпаси, походження та вид яких буде встановлено після експертного дослідження

"Відомості про дану подію належним чином зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація",- інформує поліція.

Доповнення

На Рівненщині двоє людей загинули від вибуху гранати.

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