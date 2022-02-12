У Києві в будинку вибухнула граната, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Києві в приватному будинку стався вибух, попередньо, вибухнула граната РГД-5. Загинув 59-річний власник помешкання. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані поліції Києва.
Повідомляється, що вибух стався у приватному будинку на вулиці Юрія Клена, що у Святошинському районі столиці.
Цитата:
“Попередньо правоохоронці встановили, що вибух стався внаслідонк підриву боєприпасу, схожого на гранату РГД-5 (...) На балконі другого поверху правоохоронці виявили мертвим 59-річного власника помешкання, на тілі якого судово-медичний експерт виявив поранення, схожі на осколкові”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.
Під час огляду помешкання слідчі вилучили зброю та боєприпаси, походження та вид яких буде встановлено після експертного дослідження
"Відомості про дану подію належним чином зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація",- інформує поліція.
Доповнення
На Рівненщині двоє людей загинули від вибуху гранати.