В Киеве обломки сбитой ракеты повредили частное здание и автомобиль - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве обломки сбитой ракеты повредили частное здание и автомобиль на Дарнице. Об этом сообщает КГВА в Телеграм, пишет УНН.
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"Работают силы ПВО! Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация по жертвам уточняется", - сообщили в КГВА.
Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.
В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.