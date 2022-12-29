У Києві уламки збитої ракети пошкодили приватну будівлю та авто - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Києві уламки збитої ракети пошкодили приватну будівлю та автомобіль на Дарниці. Про це повідомляє КМВА у Телеграм, пише УНН.
Цитата
"Працюють сили ППО! Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвам уточнюється", - повідомили у КМВА.
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.