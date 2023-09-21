В Киеве обломки российской ракеты упали на территорию инфраструктурного объекта - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Дарницком районе Киева обломки российской ракеты упали на территорию инфраструктурного объекта. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.
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По словам Кличко, утром в Дарницком районе службы работали "на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития учреждения профтехобразования".
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Также он сообщал, что в Голосеевском районе, в части, которая находится в центре столицы, повреждены окна в 5-этажном доме.
"В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики восстановили электроснабжение", - отмечал Кличко.
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В столице, в Дарницком районе, спасатели ликвидировали пожары, которые произошли в результате утренней атаки российских войск.
Также сообщалось, что в Шевченковском районе повреждено административное здание.
Травмированы семь человек, среди которых один ребенок.
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